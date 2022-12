Il programma natalizio della ludoteca comunale Piccolo mondo

Da metà novembre a L’Aquila è nuovamente attivo il servizio comunale di ludoteca.



Si tratta di un importante servizio comunale gratuito dedicato ai bambini e alle loro famiglie per trascorrere il tempo libero in maniera creativa e giocosa.



Un servizio che si propone di contrastare la povertà educativa attraverso l’esperienza del gioco, favorendo l’espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino e dell’adolescente.



Per il periodo delle festività è previsto un programma ricco di creatività tra laboratori e gioco libero.



Le associazioni che conducono il servizio sono: associazione Brucaliffo, associazione Koinonia, Fablab AQ, Uisp Aq, Mubaq – Museo dei bambini.



Lo spazio della ludoteca è attrezzato con giochi da tavolo, libri, materiale creativo.



E’ attivo il servizio di prestito libri e giochi e un angolo “lascia e prendi” per libri e giochi dove puoi lasciare un gioco o un libro che non usi più e prenderne un altro.



La ludoteca è aperta il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica.



Per accedere è necessario fare una tessera assicurativa di 5€ che ha durata annuale.



La ludoteca Piccolo mondo si trova al Parco del Sole. Il programma è consultabile su facebook : https://www.facebook.com/ludotecaSpinp