UnivAQ per il progetto UNICORE: rifugiati accolti per continuare gli studi

Anche l'Universita degli Studi dell'Aquila è parte del progetto che offre a rifugiati l'opportunità di arrivare in italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi.



Si tratta del progetto Unicore e quest’anno, tramite il progetto, verrà accolto uno studente rifugiato, che parteciperà al corso di laurea magistrale in ingegneria civile, in un percorso internazionale sul rischio sismico.



Il progetto offre ai rifugiati e residenti in Camerun, Malawi, Mozambico, Niger Nigeria, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, l'opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi negli atenei italiani che partecipano a questo progetto.



Ad oggi sono 33 gli atenei che danno ospitalità a 51 studenti rifugiati.



“Abbiamo visto, tramite questo progetto, uno studente rifiugiato concludere gli studi e apprestarsi al lavoro e quindi siamo orgogliosi di far parte di questo secondo progetto sperando che anche questa volta insomma lo studente possa accedere ai nostri studi e anche a una futura carriera” afferma la presidente del progetto Donatella Domenici.