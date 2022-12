Dopo le tante segnalazioni arriva il regolamento per l'uso dei parchi giochi. Proposto da Enrico Verini

Un regolamento per l'uso dei parchi gioco e delle aree verdi attrezzate a gioco, si tratta dell’iniziativa prodotta e portata in consiglio comunale dal consigliere Enrico Verini, dopo le numerose segnalazioni da parte di alcuni genitori sulle condizioni di degrado dei parco giochi della città, in particolare il parco giochi di Via Rendina.



Episodi spiacevoli sono accaduti proprio nel parco giochi di Via Rendina, quando un gruppo di adolescenti infastidiva famiglie e bambini, da lì la fase della denuncia da parte del consigliere comunale e poi il regolamento.



“Nove articoli che disciplinano l’utilizzo dei parco giochi nella nostra città, non è mai esistito un regolamento ed è una lacuna che ho voluto colmare. Qui si stabiliscono alcuni principi per esempio che un parco gioco per i bambini deve essere riservato a bambini e accompagnatori dei bambini, vengono stabiliti buoni comportamenti e cattivi comportamenti, si stabilisce anche la necessità di una valutazione dei rischi dei giochi perché abbiamo assistito purtroppo anche recentemente a delle tragedie, accadute proprio perchè alcuni ragazzi stavano su giochi non conformi e non controllati” spiega il consigliere Verini.



Il regolamento sancisce anche la presenza di una videocamera per ogni parco giochi per “riprendere tutto ciò che accade e questo sarà un deterrente per i cattivi comportamenti” aggiunge Enrico Verini.