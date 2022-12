L'Aquila: 910 allievi finanzieri del corso "Milano 45 II" ricevono i gradi di Maresciallo

Consegnati in maniera ufficiale i gradi di Maresciallo ai 910 allievi del novantaduesimo corso "Milano 45 II" della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila.

La cerimonia, illuminata da un sole poco dicembrino e molto primaverile, si è svolta nella piazza d'armi della Scuola.

Ai lati del palco autorità, assiepati oltre tremila tra parenti ed amici dei neo Marescialli, arrivati da ogni parte d'Italia.

Orgoglio e commozione le emozioni diffuse e palpabili.

I neo Marescialli inquadrati in due battaglioni, mentre un terzo era rappresentativo del novantareesimo corso "Corfù II", formato da allievi al primo anno di corso.

Il comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, nel suo discorso ha ricordato come i neo Marescialli abbiano iniziato il loro percorso il 15 luglio 2021 con il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Ora un nuovo importante snodo, che introduce i neo Marescialli al terzo ed ultimo anno di corso.

Durante la cerimonia anche il momento di ideale gemellaggio tra i neo Marescialli del novantaduesimo corso "Milano 45 II" ed i finanzieri che, tra il 1985 ed il 1987, frequentarono il sessantesimo corso "Milano 45".

Momento di sintesi la consegna della sciabola, simbolo della nuova posizione giuridica di Ispettori della Guardia di Finanza.

Alla consegna dei gradi di Maresciallo era presente anche il Generale di Corpo d'Armata Sebastiano Galdino, Ispettore per gli istituti d'istruzione.

Il Generale Galdino, nel suo intervento, ha anzitutto rivolto un pensiero affettuoso alla città dell'Aquila, che dal 1992 ospita (a Coppito appunto) la Scuola Ispettori e Sovrintendenti: "un pensiero particolarmente affettuoso va alla cittadinanza - le sue parole - con la quale è sorto un legame indissolubile, rafforzato dalla condivisione dei tragici momenti del terremoto ma anche dai tanti eventi legati alla vita della città e della Scuola che ci hanno accomunato".

Rivolgendosi invece ai neo Marescialli, il Generale Galdino ha affermato come la consegna dei gradi non debba essere vista come un traguardo, ma come un ulteriore punto di partenza verso nuove sfide, da portare avanti con impegno e dedizione.