Tribunali minori, incontro con Ministro Nordio. Governo disponibile ad attivazione di un tavolo tecnico

Si è tenuto oggi il colloquio con il Ministro della Giustizia Nordio, con l’obiettivo di trovare una soluzione al rischio di chiusura dei tribunali minorili di Sulmona, Vasto, Lanciano e Avezzano.



All’incontro presente il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e una nutrita delegazione di parlamentari e sindaci abruzzesi dei Comuni dove hanno sede i tribunali a rischio soppressione.



Nel corso dell’incontro il Governo ha comunicato la disponibilità per la concessione di una proroga rispetto alla chiusura del Tribunale di Sulmona e l’attivazione di un tavolo tecnico per la revisione della geografia giudiziaria.



“Finalmente c'è una consapevolezza nei vertici del Ministero sulla necessità di risolvere questo tema. Sono convinto che presto con questo governo, in questa legislatura, verrà data una soluzione definitiva che metta in sicurezza i tribunali minori e che salvi tutta la geografia giudiziaria abruzzese, scongiurando definitivamente l'incubo di una soppressione che l'Abruzzo non ha mai accettato e non è disposta ad accettare né oggi né domani.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro.



Per Marsilio, “non esistono soluzioni semplici, quindi continueremo a lavorare. Il sottosegretario Del Mastro ha annunciato che da gennaio si lavorerà insieme ai quattro tribunali, agli ordini professionali e agli Ordini forensi per individuare le soluzioni tecniche che rendano possibile proseguire nell'attività di questi tribunali con le procedure e le normative tuttora vigenti. C'è stata anche una riforma recente della cosiddetta riforma Cartabia, che ha modificato alcuni aspetti dei quali bisogna valutare l'impatto sulla funzionalità e garantire che il diritto alla giustizia venga esercitato pienamente.”



“Tutto quanto emerso dall’incontro mantiene vive le speranze di una soluzione positiva della questione riguardante la salvaguardia del Tribunale di Sulmona”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero.



“Nel corso dell’appuntamento ho avuto modo di ribadire l’importanza essenziale che rivestono i succitati tribunali oltre alla necessità di riaprire, per ciascuno di essi, le piante organiche del personale amministrativo. Posso annunciare che nel mese di gennaio sarà costituito un Tavolo ". È quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.



Anche il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris, si dimostra soddisfatto: “Insieme con il Governo continueremo a lavorare per affrontare con determinazione la problematica che l’Abruzzo si trascina da dieci anni”.