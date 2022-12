Il Centro polifunzionale Canada chiuso per interventi di manutenzione

L'azienda per il diritto agli studi universitari della provincia dell'Aquila (Adsu) ha disposto ieri la chiusura della struttura polivalente denominata "Canada" a servizio del polo di Coppito, frazione del comune dell'Aquila.



Il provvedimento si è reso necessario per effettuare interventi di manutenzione.



Gli uffici tecnici dell'Adsu hanno già provveduto ad affidare i servizi tecnici propedeutici ai lavori di manutenzione. Secondo una prima stima, nelle prossime settimane saranno effettuati gli interventi necessari e la struttura sarà riaperta.



"Ci scusiamo per i disagi ma abbiamo dovuto procedere senza indugi a rispettare quanto dettato dalle prescrizioni per intervenire su una struttura molto importante perché molto frequentata - spiega il presidente, Eliana Morgante -, è prioritario mettere a disposizione dei nostri giovani strutture sicure ed efficienti. Cercheremo di bruciare i tempi per riconsegnare all'uso degli studenti un centro molto importante per il nostro territorio e nell’economia dei servizi universitari".