Claudio Gregori eletto membro della Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia

Claudio Gregori è stato eletto in data 20 dicembre 2022 membro della Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia in rappresentanza del settore artigianato.



Gregori succede al compianto Agostino Del Re, membro della Giunta camerale dal dicembre 2020 e scomparso a luglio 2022.



Nella seduta del Consiglio dell'Ente Camerale, un momento di grande commozione quello in cui si è voluto ricordare Del Re, la sua persona e il suo operato.



Claudio Gregori, il cui incarico resta valido fino a conclusione del mandato, è stato eletto all'unanimità dal Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Attuale presidente della CNA Abruzzo, Gregori, classe 1970, è titolare delle imprese L'Oasi del Pulito e L'Oasi del Caffè.

E' membro del Cda del Gal Gran Sasso Velino e del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

E' stato vicesindaco di Barete (Aq), ed è impegnato nel sociale in qualità di Presidente del Kiwanis International Club L’Aquila, club internazionale no-profit di volontari che si impegnano per il bene dei più piccoli e dei disabili



Dal nuovo eletto, subito dopo l'elezione, la soddisfazione e il massimo impegno a lavorare con il Consiglio della Camera di Commercio e al fianco di tutte le imprese dell'Aquila e Teramo