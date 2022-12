In Abruzzo sono 2343 gli idonei non beneficiari lasciati senza borsa di studio

Sono 2343 gli studenti universitari, in Abruzzo, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie per l’erogazione delle borse di studio.



E’ questo l’ostacolo più grande che uno studente deve affrontare per vedere garantito il diritto allo studio in regione.



Come raccontavamo nei giorni precedenti, infatti, (leggi qui) ad oggi, per quanto riguarda il diritto alle borse di studio esiste la figura dell'idoneo non beneficiario, ovvero colui che pur avendo diritto alla prestazione non avrà accesso a questo diritto a causa della mancanza di fondi.



In Abruzzo di quei 2343 idonei non beneficiari, 1524 sono iscritti a Chieti, 650 a L’Aquila e 169 a Teramo.



“Non dimentichiamoci dei 630 studenti che addirittura non vedono ancora l’erogazione delle borse di studio dell’anno accademico 2021/2022, rendendo il tutto ancora più inaccettabile” afferma l’Udu L’Aquila.



Per il coordinamento regionale dell’Udu “le istituzioni competenti devono prendere definitivamente atto della gravità della situazione e agire prima che sia troppo tardi.” Ed aggiungono “ci sorprende che la Regione abbia di nuovo prodotto duemila studenti abbandonati a se stessi senza i fondi per continuare il proprio percorso di studi.”



La richiesta degli studenti abruzzesi è chiara: la Regione deve provvedere alla copertura integrale di tutte le borse di studio , solo così nessuno sarà lasciato indietro.



All’appello degli studenti universitari si uniscono anche i Giovani Democratici Abruzzesi esprimendo grande rammarico in seguito alla pubblicazione delle graduatorie delle borse di studio



“Tanti studenti, pur avendo i requisiti economici e di merito per usufruire delle borse stesse, non possono accedervi per insufficiente copertura economica, ci uniamo e sosteniamo le rimostranze dei sindacati studenteschi (Udu- Unione degli Universitari e 360 gradi) e sollecitiamo la Regione affinché il diritto allo studio diventi una priorità. Le borse devono essere finanziate entro il 31 dicembre e non il giorno prima della scadenza perdendo la premialità del FIS (Fondo Integrativo Statale).” Affermano i Giovani Democratici Abruzzesi.