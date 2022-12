Più di 600 le domande per il bonus economico 2022 del Comune dell'Aquila

Sono più di 600 le domande pervenute in risposta all’avviso del Comune dell’Aquila relativo al bonus economico 2022 - scaduto il 7 dicembre scorso - da parte di famiglie con ISEE inferiore a 7mila euro.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.



“Sono già state ammesse a pagamento 219 richieste di contributo, che saranno liquidate in questi giorni, per la somma complessiva di 150mila euro, - dichiara Tursini - a fronte di una parziale istruttoria delle domande da parte degli uffici comunali, supportati dal personale della società partecipata SED SpA”.