Rimozione rotaie Via Leonardo da Vinci, l'interrogazione di Rotellini. I lavori inizieranno entro l'autunno 2023

Oggi in consiglio comunale in discussione il tema della sicurezza stradale: presentata l’interrogazione del consigliere comunale per L’Aquila Coraggiosa, Lorenzo Rotellini, che su questo argomento chiede una giusta attenzione sul tema della sicurezza stradale nei pressi delle scuole, con un focus specifico sulla rimozione delle rotaie in Via Leonardo Da Vinci.

La gara d'appalto per la rimozione delle rotaie sarà espletata entro marzo 2023 e i lavori dovrebbero iniziare in autunno per concludersi entro il 2023.



“Sono stato sollecitato da alunni e genitori che ci tenevano a portare nuovamente all'attenzione dell'amministrazione la questione della sicurezza stradale e quindi della rimozione delle rotaie in via Leonardo Da Vinci- racconta il consigliere Rotellini- con una variazione di bilancio del 7 di novembre dovrebbero far partire i lavori nel nuovo anno quindi stamattina quello che ho richiesto sono i tempi della gara d'appalto e i tempi per la rimozione di queste”



“Ci troviamo in un luogo dove si trovano uffici, poste, farmacie, l'Accademia delle Belle Arti, una scuola e quindi la questione sicurezza stradale deve essere sicuramente al centro dell'attenzione di questa amministrazione.”



Ad oggi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via Leonardo da Vinci sono costituiti dai fondi assegnati al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. L'intervento, di importo complessivo iniziale di 400.000,00 euro, ha subito un incremento del 20% dell'importo a causa dell'aumento eccezionale dei prezzi, arrivando ad un importo complessivo di 480.000,00, euro.



Tempi serrati sulla gara di appalto che deve essere espletata entro il mese di marzo 2023, pena decadenza del beneficio finanziario. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare entro l'autunno 2023 per concludersi entro la fine dell’anno.