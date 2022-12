Inaugurato cantiere per collegamento tra Collemaggio e Viale Rendina

Inaugurato stamane il cantiere per i lavori di realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e Viale Luigi Rendina. Un progetto dal costo di poco più di due milioni di euro ed un tempo di esecuzione di 256 giorni.



L’opera avrebbe l’obiettivo di facilitare automobilisti e cittadini residenti nella zona sud del centro storico e nelle zone limitrofe, facilitando i parcheggi con una conseguente riduzione della circolazione e della sosta di auto nei pressi del centro storico.



Inoltre l’opera dovrebbe incentivare la possibilità di accesso al centro storico con sistemi alternativi all'auto privata.



L’intervento è finanziato con fondi comunitari per il riordino urbano della sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, giusta Deliberazione CIPE n. 48 del 10 agosto 2016, finanziamento scaturito a seguito dell’accordo di programma tra il Comune di L’Aquila ed il Consiglio regionale dell’Abruzzo per la messa in atto di alcuni interventi riportati nel Masterplan approvato dal Comune di L’Aquila e dal Consiglio regionale dell’Abruzzo con Deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 111 del 2 agosto 2016, si configura come un aggiornamento della prima versione del Progetto Definitivo redatta, nel 2015, a cura della regione Abruzzo.