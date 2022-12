Scarse precipitazioni nevose: aperta strada che collega Montecristo con Fonte Vetica

Manca la neve tipica di questo periodo ed in molti si sono domandati come e perché la strada che collega Montecristo con Fonte Vetica fosse chiusa, impedendo a chiunque, turisti compresi di poter visitare il Gran Sasso ed i suoi luoghi incantati.



Solitamente infatti in questo periodo le copiose nevicate che interessano quelle quote, imponevano all’amministrazione provinciale di chiudere la sbarra d’accesso proprio per l’impraticabilità del tratto viario che non viene sgomberato dalla neve da parte dei mezzi della Provincia.



Quest’anno invece l’apitica situazione di mancanza di precipitazioni nevose hanno spinto gli amministratori di L’Aquila, Calascio, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio a chiederne la riapertura. Richiesta accettata tanto che a partire da quest’oggi 30 dicembre e fino a quando sarà possibile rispetto alle condizioni meteo, la strada di collegamento rimarrà aperta.

La notizia è stata data dal sindaco di Calascio Paolo Baldi che ringrazia l’amministrazione provinciale per la sensibilità dimostrata.

“Siamo felici per i numerosi visitatori che potranno godere della bellezza della nostra montagna ma anche preoccupati dalla totale mancanza di neve e del danno ambientale ed economico che ciò comporta, ha commentato il sindaco”.



L’ordinanza della Provincia dell’Aquila firmata dal dirigente Nicolino D’Amico recita :“la persistenza di temperature anomale che ad oggi ed in previsione anche nei prossimi giorni insistono nelle zone in parola e che pertanto hanno determinato il cessare delle condizioni che avevano portato alla chiusura della S.R. 17 bis direttrice dal Km. 28+200 (loc. Monte Cristo) al Km. 49+300 (loc. Fonte Vetica)”



Insomma l’inverno sembra latitante sull’appennino ma almeno la riapertura di questa strada renderà un po' più agevole la visita dei territori a chi nonostante non ci sia quel clima che ci si aspetta, è comunque sul territorio e ha voglia di scoprire o riscoprire i luoghi nell’abruzzo appenninico.