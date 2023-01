Guido Castelli è il nuovo commissario alla ricostruzione 2016

Alla fine la politica ha vinto sul merito. Nonostante l’appello trasversale da parte di moltissimi amministratori dei territori interessati dal cratere sismico 2016, a confermare Giovanni Legnini come commissario alla ricostruzione, la richiesta è stata completamente ignorata preferendo il vecchio modo di fare politica, ovvero andare ad occupare tutte le caselle possibili.

E così è stato poiché il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per la nomina del senatore di Fdi Guido Castelli come nuovo commissario proprio in sostituzione di Legnini il cui mandato era scaduto al 31 dicembre 2022.

Il provvedimento dovrà passare ora il vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione. Castelli, ex sindaco di Ascoli Piceno ed ex assessore regionale delle Marche con delega alla ricostruzione post sisma, prenderà dunque il posto di Giovanni Legnini.

Il primo a congratularsi con Castelli per il nuovo incarico è stato proprio il ministro all’agricoltura, Francesco Lollobrigida: "Auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli. Un compito di rilievo ma soprattutto di grande responsabilità che, ne siamo sicuri, saprà assolvere con serietà, competenza e spirito di servizio, conoscendo in profondità proprio uno dei territori maggiormente colpiti dal terremoto del Centro Italia. Il tutto in stretto raccordo con i presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, e con il contributo dei tanti parlamentari - a cominciare dal collega Paolo Trancassini - che negli anni si sono battuti senza sosta per dare centralità alla ricostruzione post sisma".

Dall’altra parte della barricata Silvio Paolucci, capogruppo Pd in consiglio regionale che riferendosi alla nomina di Castelli parla di “Una scelta di potere quella di sostituire con un nome di Fratelli d’Italia quello del commissario Giovanni Legnini e discutibile perché di fatto il Governo così ha scelto di rilanciare l’Ente commissariale della ricostruzione, alla vigilia dell’uscita dal commissariamento a cui stava portando proprio il lavoro straordinario compiuto da Legnini in questi tre anni. Un obiettivo quasi centrato, che presto avrebbe potuto vedere riconsegnate alle municipalità azioni e scelte e che con la nomina di Guido Castelli siamo certi non si realizzerà a breve.

Infine anche Marco Marsilio esprime “A nome personale e dell’intera Giunta regionale d’Abruzzo gli auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli, nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo Commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma del 2016. Insieme – conclude - abbiamo lavorato bene e ottenuto risultati con il commissario Legnini in questi anni. Sono certo che lavoreremo altrettanto bene e in perfetta continuità con Castelli commissario”.