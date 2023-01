Polizia Postale: in aumento i reati di abuso su minori, +8% di persone arrestate rispetto al 2021

C'è un dato che fa riflettere tra i numeri resi noti dalla Polizia Postale nel corso del suo bilancio di fine anno ed è quello che descrive come nel corso del 2022 ci sia stato un aumento dei soggetti individuati e deferiti per violazioni connesse ad abusi in danno di minori.

La Polizia Postale nel suo report annuale descrive come nell’ambito dell’attività di contrasto coordinata dal C.N.C.P.O. (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) sono stati trattati complessivamente 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 soggetti, di cui 149 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori, con un aumento di persone tratte in arresto di circa l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione svolta dal C.N.C.P.O. attraverso una continua e costante attività di monitoraggio della rete, sono stati visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici.

Per quanto concerne invece l’adescamento online, nel periodo di riferimento sono stati trattati 424 casi. Anche quest’anno la fascia dei preadolescenti (età 10-13 anni) è quella più coinvolta in interazioni sessuali tecnomediate, 229 rispetto al totale.

Continua a preoccupare il lento incremento dei casi relativi a bambini adescati di età inferiore ai 9 anni, trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia. Social network e videogiochi online sono i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive.

Leggera flessione anche dei casi di cyberbullismo che può essere interpretata come effetto della normalizzazione delle abitudini dei ragazzi. Altro capitolo interessa il reato di Revenge Porn con 244 casi trattati (di cui 34 in danno di minori) e 71 persone denunciate e delle truffe romantiche, con 442 casi trattati (di cui 4 in danno di minori) e 103 persone denunciate, spesso sommersi in quanto caratterizzati da un forte coinvolgimento emotivo che induce la vittima a non denunciare.

Sono stati 15 i casi di Codice Rosso che hanno visto la Polizia Postale impegnata attivamente nel contrasto dei reati contro la persona commessi attraverso la rete. Nel 2022 sono stati 12 i casi di Codice Rosso/Revenge Porn trattati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo. Sono stati infine 9 i casi di sex-extortion denunciati presso il C.O.S.C. Abruzzo.