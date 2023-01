Carenza di ausili sanitari alla Rsa di Montereale: Fp-Cgil scrive alla Regione

Carenza di ausili essenziali per l’attività di assistenza (armadi, carrelli ospedalieri, imbracature per sollevatori, carrozzina a rotelle) nella RSA di Montereale. La denucia arriva dalla Fp Cgil che ha più volte segnalato la tale assenza di ausili confermata anche dalle diverse richieste formulate dalla responsabile della RSA che con richieste e solleciti aveva segnalato la necessità della fornitura di detti ausili.

“Si evidenzia come le tipologie dei pazienti ospiti della RSA, non autosufficienti e con gravi compromissioni fisiche e psichiche – si legge nella nota della Fp Cgil -, presuppone l'utilizzo di tutti gli ausili necessari per la 'mobilizzazione dei pazienti' per evitare gravi infortuni dei lavoratori e garantire la sicurezza dei pazienti. Purtroppo tutte le richieste formulate non sono state riscontrate dalle strutture interessate competenti in materia della ASL 1”.

Proprio per queste ragioni, il sindacato è stato costretta a segnalare alla Regione Abruzzo – Ufficio Ispettivo l’inerzia della ASL 1 chiedendo che, al più presto, si risolva il problema delle forniture degli ausili essenziali al fine di poter assicurare la migliore dovuta assistenza agli anziani ospiti della RSA e garantire agli operatori sanitari che lavorano nella struttura le dovute tutele per lavorare in sicurezza.

“E’ una questione che va oltre la giusta tutela dei lavoratori e dei professionisti che lavorano con abnegazione nella struttura – conclude il coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo Molise, Luca Fusari ed il segretario generale della FP Cgil Antony Pasqualone - che investe il diritto degli ospiti della RSA ad avere la massima assistenza nel modo migliore possibile, gli ausili sono necessari a questo, sono un simbolo del Diritto alla dignità, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza di chi è ricoverato".