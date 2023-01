Aeroporto d'Abruzzo, Fdi: "aumento del transito, grandi risultati"

Presentati in conferenza stampa i numeri che certificano l'aumento del transito dei passeggeri presso l'Aeroporto d'Abruzzo.

“L’aeroporto d’Abruzzo è tra le più importanti infrastrutture regionali e mai come in questa legislatura la Regione è riuscita ad ideare una pianificazione seria, completa e lungimirante sullo scalo abruzzese che oggi ne raccoglie i frutti registrando numeri inimmaginabili di tratte e passeggeri." A dichiararlo sono i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d'Italia, Mario Quaglieri, Umberto D’Annuntiis, Marco Cipolletti e Leonardo D’Addazio.



"Mai come in questa legislatura, si è riusciti a disporre di ingenti risorse economiche per il potenziamento dell’aeroporto e di un fondamentale comparto dell’economia regionale quale è il turismo. I numeri presentati oggi, in conferenza stampa, che certificano l’aumento del transito passeggeri, dimostra come il lavoro finora svolto dal governo Marsilio sia stato determinante per un deciso rilancio dell’infrastruttura che, infatti, grazie ai consistenti interventi strutturali e di ammodernamento, già effettuati e da effettuare nell’anno in corso, sta conquistando una posizione sempre più all’avanguardia e attraente per il turismo internazionale. Non solo turismo del mare e di montagna perché l’obiettivo è quello di rendere l’Abruzzo raggiungibile anche sul fronte del cosiddetto turismo congressuale. Il nostro impegno continua ad essere concentrato in due direzioni: rafforzare le rotte internazionali e superare un approccio limitato alla stagionalità, per una strategia competitiva e vincente per i prossimi anni”. E' quanto dichiarato dai consiglieri regionali del gruppo Fratelli d'italia.