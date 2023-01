Turismo invernale in crisi, Luigi Faccia si esprime sul tavolo ministeriale

Si è svolto questa mattina l’incontro tra il ministro al turismo Daniela Santanchè, le Regioni ed le associazioni di categoria, per discutere del problema legato alla mancanza di neve in appennino e le relative ricadute economiche sul settore.



Un tavolo dagli esiti positivi ma che fa sorgere dubbi allo stesso Ministro sulle tempistiche di esecuzione delle proposte.



Riguardo il delicato tema che sta mettendo in difficoltà il turismo invernale abbiamo intervistato il direttore della scuola di sci Campo Imperatore, Luigi Faccia.



“La tempistica è la cosa più importante, l’ha affermato anche il ministro Santanchè, la sua preoccupazione era quella della ricaduta veloce degli aiuti sul campo, in effetti rispetto alla pandemia c'è più fretta perché si viene già da un anno e mezzo di pandemia, da una stagione di recupero rispetto a quello che s'era perso e adesso ad una chiusura totale quindi è molto importante la velocità e l’individuazione dei settori e subito la ricaduta sul territorio”



Ad oggi si parla di circa 150 milioni di euro di perdita nelle regioni interessate dalla mancanza di neve e le risorse messe in campo potrebbero non salvare l’andamento della stagione invernale, ormai quasi al termine.



“Siamo ancora a gennaio però sicuramente è saltato il periodo in cui si fa il 60% circa di fatturato quindi il resto quando si è in corsa corrisponde al 30 o 40% ma quando ancora si deve partire bisogna calcolare quali sono i riflessi perché anche l'utenza probabilmente perde la motivazione, spero non sia così, intanto vediamo se riusciamo ad aprire.” conclude Luigi Faccia.