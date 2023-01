Congressi della Cgil in tutte le province. Gli auguri del Pd Abruzzo

La Cgil va a congresso in tutto l'Abruzzo, da Pescara a L'Aquila, da Teramo a Chieti, eletti i segretari del sindacato dei lavoratori.



A L'Aquila dopo due giorni di discussioni viene riconfermato Francesco Marrelli, a Chieti invece Franco Spina, a Pescara Luca Ondifero ed eletto per la prima volta a Teramo è Pancrazio Cordone.



Arrivano da Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese gli auguri ai quattro segretari provinciali della Cgil: “Per il PD Abruzzo il tema del lavoro è cruciale”



“A nome del Partito Democratico abruzzese rivolgo gli auguri di buon lavoro ai segretari provinciali della Cgil in Abruzzo- sottolinea Fina- si tratta anche dell’occasione per ribadire la centralità del tema del lavoro per il Pd Abruzzo, al centro della nostra iniziativa e nostra attività politica ancora di più da quando ho iniziato il mio mandato da segretario, nel luglio del 2019. Il tema è del resto oggi particolarmente considerato nel dibattito congressuale nazionale per la rigenerazione del Pd. Per il Pd Abruzzo il rapporto con le forze sindacali, in generale con le parti sociali, è cruciale: si tratta di un approccio che ha particolare valore in una regione dove l’amministrazione si distingue negativamente nel panorama nazionale per un atteggiamento che non considera minimamente le istanze delle sigle dell’impresa e del lavoro. Più volte queste, unite, da ultimo solo nelle settimane scorse in occasione della richiesta di provvedimenti contro il caro energia, hanno chiesto ascolto, e sono state sistematicamente ignorate. Per noi invece il confronto con i corpi intermedi, a cominciare dalle dalle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori, è un punto imprescindibile nel percorso di avvicinamento alle elezioni regionali del prossimo anno, nell’ambito della preparazione di una piattaforma alternativa a questa fallimentare esperienza politica e amministrativa”.