Incidente sul lavoro a L'Aquila: un operaio gravemente ferito

Erano da poco passate le 17 di questo pomeriggio quando in un cantiere edile sulla SS17 nei pressi di Civita di Bagno, un operaio è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro. L'uomo per ragioni ancora in corso di accertamento ha subito un importante schiacciamento della cassa toracica.

Sul posto in pochissimi minuti sono intervenuti gli operatori del 118 che stabilizzate le condizioni dell'operaio lo hanno trasportato d'urgenza al San Salvatore dove i medici, riscontrando la severità del trauma riportato lo hanno trasferito in sala operatoria.

Sul luogo dell'incidente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito.