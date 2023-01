Per il bicentenario del Corpo Forestale lezione sugli ecosistemi con gli studenti di Capitignano

Questa mattina nelle aule della scuola primaria di Capitignano Giovanni Paolo II, si è svolta una lezione speciale, all'insegna della diversità degli ecosistemi per educare al rispetto della natura.



La lezione ha visto come ospiti i Carabinieri Forestali, in particolare il maresciallo ordinaria Rossella Fiorenzi, il maresciallo capo Claudia Paolizzi, il brigadiere Leonardo Di Battista, appartenenti alle stazioni Carabinieri Parco di Campotosto e di Castelli.



E' proprio in occasione del bicentenario della nascita del Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito e riconfigurato nel Comando Unità Forestali Ambientali, Agroalimentari Carabinieri, che è stata proposta l'iniziativa, al fine di sensibilizzare relativamente a tematiche riguardanti la tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna.