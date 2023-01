Al via il concorso per lavoratori ed imprese di L'Aquila e Teramo

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia bandisce il tradizionale concorso per la premiazione della “Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico – Anno 2022”, per l’assegnazione di medaglie o altro premio equivalente e relativi diplomi di benemerenza a lavoratori ed imprese delle Province di L'Aquila e di Teramo.



Possono partecipare imprese e lavoratori dipendenti di aziende industriali, commerciali, artigiane, agricole, di credito e dei servizi, delle due province, in possesso dei requisiti previsti nel bando di concorso per ogni categoria di appartenenza.



E' prevista anche la Sezione Speciale dedicata alle “Imprese Antiche delle Province di L’Aquila e di Teramo”.



Con tale iniziativa la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia intende premiare anche quelle imprese che abbiano svolto ininterrottamente la medesima attività economica per almeno 50 anni contribuendo, in questo modo, a trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e di valori imprenditoriali.



Il bando di concorso, unico per le tradizionali categorie e per la Sezione Speciale dedicata alle “Imprese Antiche” e le relative domande di partecipazione sono reperibili sul sito www.cameragransasso.camcom.it e presso le sedi della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ai seguenti indirizzi: L’Aquila –Via degli Opifici n. 1, Nucleo Industriale di Bazzano - Ufficio Affari Generali (da lunedì a venerdì – ore 9.00 – 13.00) Teramo - Via Savini, 48/50 (da lunedì a venerdì – ore 9.00-13.00) Avezzano – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 34 (da lunedì a venerdì – ore 9.00-13.00) Sulmona – Via G. Pansa ex Caserma Pace - presso Comune di Sulmona (giovedì – orario: 9.30-13.00 / ore 14.30-16.30)



Le domande di partecipazione, che dovranno pervenire dal 20 gennaio 2023 al 20 febbraio 2023 potranno essere inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; presentate a mano, oppure spedite tramite raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio, Via degli Opifici n. 1, Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 – L’Aquila. .