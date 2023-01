Incidenti per attraversamento della fauna selvatica, oggi il tavolo del Prefetto

Si è svolta oggi una riunione di aggiornamento del Tavolo per l’esame della problematica connessa all’incidentalità stradale derivante dall’attraversamento della fauna selvatica sulle strade della provincia dell’Aquila.



All’incontro, presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, hanno preso parte dirigenti e responsabili dell’Ispra; della Regione Abruzzo; della Provincia dell’Aquila; dell’Anas; del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; del Parco Nazionale della Majella; del Parco Naturale regionale Sirente-Velino; il Questore della Provincia dell’Aquila; i Comandanti p.li dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e una rappresentanza dei Vigili del Fuoco.



Il Prefetto Torraco ha illustrato la situazione connessa al tema, specie in relazione agli ultimi episodi verificatisi negli scorsi mesi, evidenziando come la problematica sia particolarmente sentita in una provincia con forte connotazione naturalistica e con altrettanto rilevante presenza di fauna selvatica e tutelata.



Il Prefetto ha espresso altresì soddisfazione per il raggiungimento di uno dei principali obiettivi del Tavolo evidenziato nelle precedenti riunioni, quello della creazione di reti protettive nel tratto autostradale più interessato dagli attraversamenti animali: in tal senso sono stati già installati i primi 4 km di barriere.



Nel corso degli interventi sono stati esaminati tutti gli aspetti concernenti il fenomeno, esaminando sia le soluzioni già adottate che quelle da sviluppare in futuro, per evitare ulteriori attraversamenti e mitigare in tal modo il fenomeno dell’incidentalità stradale. Il rappresentante dell’Ispra, evidenziando come il fenomeno sia per propria natura spesso poco prevedibile, ha relazionato sulla necessità di implementare le opere di prevenzione e le iniziative di contrasto della velocità automobilistica. L’Anas ha condiviso quanto esposto dall’Ispra e ha garantito assistenza ai numerosi progetti esposti dai rappresentanti dei Parchi, riguardanti l’installazione di cartellonistiche specifiche, di sensori visivi e acustici e di progetti miranti alla sicurezza stradale e alla conseguente salvaguardia della vita. Spunti importanti di riflessione sono pervenuti anche dai rappresentanti della Regione, della Provincia e dalle Forze dell’Ordine e il Prefetto Torraco, nell’apprezzare le numerose iniziative adottate ha garantito la piena collaborazione della Prefettura, aggiornando il Tavolo a future convocazioni.