L'Aquila, Scuola nazionale dei Vigili del fuoco è tra le priorità del governo: ieri il tavolo di lavoro in Comune

La Scuola nazionale dei Vigili del fuoco all’Aquila è tra le priorità del governo. Lo ha ribadito il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco che nel pomeriggio di ieri ha partecipato a Palazzo Fibbioni a un tavolo di lavoro, voluto dal sindaco Pierluigi Biondi, utile a superare alcuni ostacoli procedimentali che, oltre alla scuola, riguardano la nuova sede del Comando provinciale e il consolidamento del distaccamento dei Vigili del fuoco presso l’Aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro”.



“Abbiamo condiviso gli obiettivi, c’è una unità di intenti da parte di tutti gli enti e la disponibilità di ciascuno a fare la propria parte e contiamo di mettere in carreggiata il progetto del centro di formazione territoriale, strategico per L’Aquila ma anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, ha commentato il sottosegretario Prisco.



Dalla riunione, a cui hanno partecipato anche il prefetto Cinzia Torraco, il direttore centrale per le Risorse logistiche e strumentali dei Vigili del fuoco,Giovanni Nanni, l’assessore comunale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Paola Giuliani, i consiglieri comunali con delega all’Aeroporto, Livio Vittorini, e ai rapporti con i Vigili del fuoco, Daniele Ferella, per il Provveditorato, Gennaro Di Maio, responsabile per la provincia dell’Aquila, per l’Agenzia del Demanio, il direttore generale Raffaella Narni, e i tecnici del Comune, è anche emerso che è imminente l’affidamento della progettazione del nuovo hangar e del completamento delle opere di urbanizzazione primaria allo scalo di Preturo ed è ferma la volontà di rafforzare il ruolo dell’aeroporto come centro di primaria importanza per il servizio di antincendio boschivo tramite la conferma della presenza dell’elicottero Erickson Aircrane.



“Si tratta di tre interventi cruciali i cui iter procedurali, seppur preliminarmente, sono giunti a compimento da tempo ma che non riescono ancora a vedere la luce per diverse ragioni”, ha ricordato il sindaco Biondi, che tra le altre cose ha posto l’accento sulla necessità di rivedere le somme impegnate alla luce della maggiorazione dei costi dovuta ai rincari registrati nell’ultimo anno.

“Nel caso della scuola, istituita con legge di bilancio 2021, è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Comune dell’Aquila che ha individuato e messo a disposizione le unità immobiliari del progetto C.a.s.e. di Sassa N.S.I.. Il Comune ha già da tempo sgomberato gli appartamenti interessati e oggi è stato individuato il percorso amministrativo più rapido affinché il Demanio possa perfezionare l’acquisizione e il Provveditorato alle Opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, nominato commissario dell’intervento, procedere alla progettazione”.



“Per la sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco - ha aggiunto Biondi - che già scontava ritardi legati alla scelta della localizzazione, dopo l’individuazione della ex caserma ‘Rossi’, a nostro avviso c’è la necessità - che abbiamo ribadito durante l’incontro - di un progetto complessivo di riqualificazione dell’intera zona, autentica porta Est della città su cui insistono diversi istituti scolastici superiori, una scuola media, il cimitero monumentale e gli stadi del calcio e del rugby”.



“Nel caso del distaccamento all’Aeroporto dei Parchi a Preturo, infine, resta solo da adeguare l’infrastruttura affinché possa ospitare un aeromobile tipo Erickson S-64F da impiegare nella campagna antincendio boschivo di Protezione Civile: i fondi - 1 milione di euro che il Comune ha chiesto e ottenuto dalla Regione - già ci sono e andranno utilizzati, tra le altre cose, per la realizzazione del nuovo hangar”, ha concluso il primo cittadino