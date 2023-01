Il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco nominato personaggio dell’anno riceverà lo Zire’ d’oro

Il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco riceverà lo Zire’ d’oro quale personaggio dell’anno, nella serata conclusiva dei Premi L’Aquila zirè d’oro che avrà luogo venerdì 20 gennaio c.m., alle ore 16, nell’Auditorium ANCE in Via Alcide De Gasperi 6.



Con il Prefetto saranno premiati, il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il Commissario di Polizia Pieremidio Bianchi, il giornalista e critico letterario Simone Gambacorta, il musicista Camillo Berardi, il Presidente dell’ATER Isidoro Isidori, il giornalista Salvatore Romano (alla memoria), il Presidente ANA di Barisciano Antonio Marinelli, il medico di base a riposo Antonello Narano, il Presidente dell’Associazione provinciale Polizia di Stato Marcello di Tria, la direttrice della casa di riposo di Barisciano Maria Pia Soi, gli imprenditori Piero Parniani (infissi), Lamberto Scimia (Coedil) e Raffaele Gallucci (Supermercato).



Questi invece i viincitori dei premi letterari che riceveranno lo zirè d’oro.



Poesia in lingua: primi classificati ex aequo Vincenzo Ursini di Catanzaro e Selene Pascasi dell’Aquila, seconda classificata Michela Ridolfi di Teramo, terzi classificati ex aequo Alessandra Casino di Bracciano e Paride Duronio dell’Aquila. Carlo Maria Marchi è il vincitore assoluto per un racconto in lingua.



Poesia d’amore: prima classificata Vittoria Tomassoni di Rieti, seconda Lucia Cifani di Giulianova, terza Monica Valentini di Pescara. Poesia in dialetto: prima classificata Floredana De felicibus di Teramo, seconda classificata Giuliana Cicchetti Navarra dell’Aquila, terzo classificato Filippo Crudele dell’Aquila.



Racconto in dialetto: Primo classificato Antonio Frattale di Coppito, secondo classificato Flavio Tursini dell’Aquila. Interverrà il soprano Lucia Vaccari, accompagnato alla tastiera da Giuulio Gianfelice.



I Premi sono presietuti da Angelo Taffo e Mario Narducci. La giuria, presieduta da Gastone Mosci dell’Università di Urbino è composta da Stefano Pallotta, Presidente Ordine giornalisti d’Abruzzo, Liliana Biondi, Università dell’Aquila, Fabio Serpilli, poeta di Ancona, Goffredo Palmerini giornalista, Marilena ferrone e Maria Silvia Reversi, poetesse dell’Aquila, Germana Duca e Maria lenti, poetesse di Urbino.