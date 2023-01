Addio a Emilio Ibi, ex presidente L'Aquila Rugby e assessore. Domani i funerali

E' venuto a mancare questa notte Emilio Ibi, ex Presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby ed assessore comunale nella doppia legislatura De Rubeis.



Ricoprì la carica di presidente nelle stagioni dal 1972 al 1975 e fu precursore nel portare per la prima volta un allenatore straniero, il gallese Jhon Powell-Rees che lanciò Massimo Mascioletti, Serafino Ghizzoni e i due inglesi Patrick Costeloe e Brian Davis. Il suo nome da rugbista era il "Caricatore".



A dedicare un pensiero in questo giorno di lutto è la figlia Roberta Ibi, che lo ha accudito fino all'ultimo giorno: "Mio padre ha ricoperto tanti incarichi importanti, è stata una persona di grande spessore, oltre che un uomo buono, tollerante, accomodante, sempre pronto ad aiutare tutti. Eravamo due cuori ed un'anima"



I funerali si terranno domani, 20 Gennaio 2023 alle ore 11:00 presso la chiesa di Pettino.