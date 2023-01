Fp Cgil invia un sollecito all'USRA per la proroga dei contratti di lavoro

L’Fp Cgil chiede ufficialmente all’USRA, attraverso un sollecito, una proroga dei rapporti di lavoro al 31 dicembre 2025 per tutto il personale a tempo determinato.



Una nota che non ha ricevuto riscontro “e, contrariamente a quanto richiesto e a quanto previsto dall’art. 1 comma 772 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), i contratti di lavoro del citato personale sono stati prorogati fino al 31.03.2024” si legge nella nota inviata dal sindacato.



“Mentre invece l’USRC, ufficio “gemello” dell’USRA, dal proprio canto, ha disposto la proroga dei contratti del personale a tempo determinato in servizio presso l’Ufficio stesso al 31/12/2025” aggiunge il sindacato.



La richiesta da parte del sindacato è stata quindi rinnovata anche al fine di “non produrre discriminazioni tra uffici che fanno riferimento alla stessa normativa di settore” nel frattempo inoltre è stato richiesto un incontro urgente da svolgersi entro 10 giorni dalla rinnovata richiesta.