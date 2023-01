Inaugurata nel Palazzo di Giustizia dell’Aquila una stanza per accogliere genitori e bambini

Inaugurata questa mattina al Palazzo di Giustizia dell’Aquila una sala dell'accoglienza per andare incontro ai genitori, che per tante ragioni, frequentano il luogo e sono costretti a portare con se i propri bambini.



La sala, voluta dall'Ordine degli Avvocati della Provincia dell'Aquila è stata appoggiata in pieno dal Tribunale aquilano.



“Spesso vengono qui avvocatesse, oppure testimoni, che portano i loro bimbi perché non sanno dove lasciarli, qualcuno addirittura magari deve allattare. Insomma la carenza di questo spazio si sentiva, quindi abbiamo pensato insieme al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di L'Aquila di realizzare questa stanza.” afferma il presidente dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila Maurizio Capri.



La stanza prevede uno spazio dove i bambini possono giocare, ma non solo, anche un luogo per l’allattamento, un fasciatoio, e tutto il necessario per la prima accoglienza.



“E’ una stanza per le mamme, ma anche per i papà, perché non è detto che sono solo le mamme a portare i bambini” aggiunge Maurizio Capri.



E conclude: “oggi inauguriamo questo luogo, e ne siamo molto orgogliosi”