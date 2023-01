Al via la riqualificazione del campo sportivo di Preturo

E’ avvenuta questa mattina la consegna dei primi lavori per la realizzazione di un nuovo campo sintetico a Preturo. Un luogo che la comunità preturese aspettava da molto tempo e che ospiterà due società sportive.



“E’ un giorno molto importante per il nostro comprensorio, finalmente diamo il via ad un'opera attesa da tanto tempo, almeno dal post terremoto, realizzeremo con questo primo lotto il campo in erba sintetica a cui seguiranno altri due lotti dal costo di 100 mila euro con risorse proprie del Comune dell'Aquila che guardano l'efficientamento energetico e la ristrutturazione degli spogliatoi e alla sistemazione dell'area esterna.” afferma Livio Vittorini, consigliere comunale.



Per Vittorini “la presenza di un campo ha dei risvolti anche sociali. Qui abbiamo due società sportive: l’SS Preturo che quest'anno ha anche raggiunto la prima categoria e poi abbiamo l’Atletico Amiternum che da vent’anni prosegue la sua attività rivolta anche ai giovani. Questo campo finalmente permetterà alle due società di collaborare e dare una risposta importante anche al settore giovanile”



Dopo tanti anni le due squadre che giocano su questi campi potranno usufruire di spazi di alta qualità, anche per ospitare partite di campionato.

“Abbiamo fatto anni anche di battaglie, perchè in luogo era in condizioni di degrado, quindi è veramente una bella notizia e non vediamo l'ora di ritornarci, sia con la prima squadra che con i ragazzi del settore giovanile” afferma Federico Vittorini, dell’Atletico Amiternum.



“Il campo è stato per anni abbandonato, adesso vogliamo al volo questa occasione che l’amministrazione Biondi ci mette su un piatto d’argento” commenta Francesco Tomei dell’SS Preturo.