Gasdotto Snam, il Ministro Pichetto Fratin conferma il sì del Governo

“Con tutte le cautele del caso, predisponendo studi approfonditi e scegliendo il percorso più sicuro, ma il gasdotto Snam linea Adriatica si dovrà fare” a dirlo a margine del convegno "Energie per la crescita" tenutosi all'Aquila, è stato il Ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.



Una dichiarazione che conferma l’ok del Governo all’opera giudicata “inutile e dannosa” dai Comitati che nella città di Sulmona si battono da anni contro l’opera.



Poche settimane fa anche l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha chiesto a Snam l'avvio della consultazione pubblica sull'utilità per gli italiani del gasdotto 'Linea adriatica' comprensivo del tratto Sulmona-Foligno. (leggi qui)



Ma continua a sembrare fermo il si da parte del Governo: “il gasdotto va fatto perché ha una doppia funzione, in primis quella di portare in sicurezza il Paese, di rendere sicuro il Paese, e renderlo sicuro significa avere la garanzia che imprese e famiglie abbiano energia. Abbiamo avuto un dibattito gli anni scorsi che riguardava il Tap, se noi non avessimo avuto il Tap oggi che ci porta circa 30 milioni di metri cubi al giorno di gas avremo un'ora in meno di energia elettrica al giorno, questo significa che con tutte le cautele naturalmente dobbiamo dotarci di una struttura come il gasdotto dell'adriatica” ha affermato il Ministro Pichetto Fratin.