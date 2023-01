A Collesapone strada ghiacciata, studenti scivolano. Intervenuto anche il 118

Dopo giorni di l’allerta meteo si riaprono i cancelli delle scuole, ma rimangono i disagi provocati dalla neve e dal gelo.

Stamattina ad accogliere le studentesse e gli studenti del polo di Collesapone una strada completamente ghiacciata, tanto da essere impraticabile, e pericolosa.



Sono numerosi i video che girano sul web che ritraggono studenti che scivolano e macchine bloccate. Quattro sarebbero stati gli interventi del 118, e come se non bastasse pare che una studentessa cadendo abbia addirittura battuto la testa riportando un trauma cranico.



A raccontarlo e denunciarlo è anche uno studente del liceo scientifico Bafile, e membro dell’Unione degli Studenti L’Aquila: “è assurdo aver trovato una situazione del genere al rientro a scuola, si sarebbe dovuto prestare attenzione alle zone dove transitano così tanti studenti, invece siamo stati messi in una condizione di vero e proprio pericolo, insieme a professori, genitori e personale scolastico”



Anche il consigliere comunale Lorenzo Rotellini si esprime sull’accaduto: “mi chiedo come sia possibile, in una città di montagna, non aver garantito la sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, attivando già nelle prime ore del mattino gli spargisale nei pressi delle scuole comunali e non solo. Bisognerà capire in sede comunale il perché del mal funzionamento del piano neve nella giornata del 24 gennaio.”