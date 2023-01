Sociale, pubblicato avviso per i rimborsi parziali per le associazioni che si occupano di disabili gravi

Le associazioni che hanno realizzato progetti di integrazione sociale e socio occupazionale a vantaggio di adulti di diversa abilità grave, al di fuori del circuito scolastico, possono fare domanda per ottenere un contributo parziale per il rimborso delle spese sostenute.



Il periodo di riferimento è il secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.



È quanto prevede un avviso pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_923.html . L’informazione è resa nota dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.



L’avviso prevede la possibilità anche di chiedere un contributo per la prima semestralità (gennaio-giugno) dell’anno scorso, a beneficio di quelle strutture che, sempre per i progetti in questione, hanno svolto l’attività in quell’arco di tempo. Il bando in questione, infatti, riapre i termini del precedente avviso di luglio, in ragione dell’esistenza di somme residue; potranno formulare la richiesta quelle associazioni che non sono state ammesse al rimborso della prima semestralità. I termini per presentare le domande sono stati fissati al 22 febbraio, utilizzando la modulistica allegata all’avviso e producendo la documentazione indicata nell’avviso stesso.