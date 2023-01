Parte la vendita delle Arance della Salute all'istituto Da Vinci dell’I.I.S. “Da Vinci Colecchi”, in programma l'evento per venerdì 27 gennaio dalle 09:30 alle 12:30.



L'iniziativa fa parte del progetto AIRC SCUOLA “Cancro Io ti boccio”, un progetto che AIRC ha studiato appositamente per le scuole e che da oltre 15 anni si affianca all’iniziativa Le Arance della Salute: verranno distribuite le reticelle di arance rosse italiane e vasetti di marmellata, a fronte di contributi con cui AIRC finanzia progetti di ricerca innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.

L’iniziativa mira ad insegnare alle studentesse e agli studenti l’importanza di adottare stili di vita salutari ed il valore della gratificazione del volontariato, promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo il valore della ricerca scientifica.

Verranno coinvolte le classi III C dell’indirizzo Sala e Vendita, III B e IV B dell’indirizzo Enogastronomia guidate dal prof. Remigio Acciarri, dal prof. Vincenzo Ambrosini, dalla prof. Maria Luisa Graziani e dalla prof. Alessandra Stecca



Un cocktail e una ciambella a base d’arancia preparati dalle classi impegnate nel progetto saranno offerti a quanti vorranno acquistare le Arance della Salute.