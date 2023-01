Nuove regole per gli agricoltori, Confagricoltura spiega la nuova PAC 23-27

Nuove regole per gli agricoltori, con l’entrata in vigore del Nuova Pac 2023-2027 e Nuova Programmazione Csr.

Infatti dal nuovo anno per percepire i sostegni comunitari, agricoltori e allevatori devono assumere nuovi impegni che rientrano nella strategia “farm to fork” della transizione ecologica.



Al posto dell'attuale "greening", sono stati introdotti gli "eco schemi" e più stringenti regole, soprattutto in campo ambientale e del benessere animale, con la riduzione dei fitofarmaci e dei farmaci veterinari.



Con il nuovo anno è entrato in vigore anche il Complemento di Sviluppo Rurale CSR (ex PSR) il programma di sviluppo regionale che mette a disposizioni per i prossimi 5 anni 354,3 milioni di euro.



La nuova PAC è molto complessa, deve essere conosciuta nei dettagli per ridurre i danni provocati dalla riduzione delle risorse e dalla diversa composizione degli aiuti.



La descrizione delle nuove regole e dei relativi premi, la nuova programmazione del CSR, è stata presentata, questa mattina, dai tecnici del CAA di Confagricoltura L’Aquila con la collaborazione dei Veterinari del Servizio Veterinario della ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila.



“Dal primo di gennaio ha preso avvio la nuova politica agricola comunitaria per cui c'è una rivoluzione sia nell'ambito delle misure che vengono finanziate a livello ministeriale sia quelle di provenienza e diretta comunitaria, ma ovviamente queste misure e queste decisioni si ripercuotono anche sulla politica regionale e quindi quello che prima era il piano di sviluppo rurale oggi è diventato un complemento di sviluppo rurale perché si aggancia a queste misure nazionali e comunitarie e saranno quelle misure che poi daranno la possibilità alle aziende agricole zootecniche del nostro territorio di poter beneficiare di quegli aiuti di cui ovviamente le aziende hanno bisogno per poter portare avanti e svolgere la loro attività” spiega il dott. Filippo Rubei Segretario e capo ufficio zona dell’Aquila.