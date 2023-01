Strade dissestate al San Salvatore, arrivano gli interventi

A fare da biglietto da visita per l’Ospedale San Salvatore buche profonde fino a 10 centimetri sul manto stradale d’accesso all'edificio, insomma, non solo buche ma vere e proprie voragini che provocano anche danni alle auto in transito.



Una situazione inconcepibile soprattutto per chi, per svariate motivazioni, è costretto a frequentare spesso l’ospedale del capoluogo abruzzese. Ma dopo le segnalazioni degli ultimi giorni da parte degli utenti, questa mattina, sono arrivati gli interventi per il riempimento delle buche.



Interventi si presume provvisori in attesa di una strutturale riqualificazione della viabilità intorno all’ospedale San Salvatore.