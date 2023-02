Ama, tornano le corse serali di bus il giovedì e sabato

Dopo anni tornano le corse serali di bus nelle giornate del giovedì e del sabato, i momenti più gettonati per lo svago di giovani e studenti universitari.



Dal 4 febbraio al 29 giugno prossimi l'Ama ripristinerà il servizio di corse notturne, a bordo dei mezzi saranno presenti delle guardie armate giurate, per questioni di sicurezza.



Sarà possibile usufruirne con l'acquisto di titoli di viaggio ordinari - i classici biglietti da obliterare - oppure tramite gli abbonamenti in corso, senza alcuna maggiorazione di prezzo.



Il servizio prevede la partenza alle 21.20 dal deposito Ama per collegare frazioni e quartieri ovest del capoluogo (Sassa, Preturo, Coppito e Cansatessa) con il centro storico e, dunque, il terminal di Collemaggio.

Da qui, a mezzanotte e mezza e all'1.30 partiranno altre due corse che faranno il percorso inverso.



Queste le modalità di acquisto biglietti: tramite le app "My cicero" e "Drop ticket" (funziona solo con carta di credito) o con Sms da inviare al numero 4896897 inserendo nel testo dell'sms solo la dicitura "Ama". Un servizio che funziona solo con gli operatori Wind, Tre, Vodafone, Tim e solo se si ha credito telefonico. L'Sms va inviato dall'utente al momento della salita.



"Una bella iniziativa - commentano il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore alla Mobilità Paola Giuliani e l'amministratore unico di Ama Augusto Equizi - che risponde a una duplice esigenza: garantire la serenità e la tranquillità per ragazzi, universitari e le loro famiglie e decongestionare dal traffico veicolare il centro storico dove sarà più semplice parcheggiare per cittadini e residenti. Un'opportunità che ci auguriamo possa essere colta dagli utenti".



Nei mesi scorsi, l'Unione degli Universitari aveva portato avanti una raccolta firme per una petizione in cui si chiedeva di ristabilire le corse notturne del giovedì e del sabato.