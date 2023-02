Riaperto il Ponte Raiale. I dubbi del Circolo Pd di Paganica

È stato riaperto alla fruizione degli automobilisti il Ponte Raiale.

“Dopo segnalazioni formali, proteste spontanee e riunioni che immaginiamo infuocate, forse nottetempo per evitare imbarazzi, il Ponte sul Raiale è stato riaperto. Ora non rimane che tagliare un nastro e magari con l'occasione, dare qualche spiegazione alla cittadinanza della frazione più popolosa del Comune dell'Aquila.” Dichiara Deborah Palmerini Segretaria del Circolo PD Paganica e Frazioni.



Ma non solo, la segretaria del Pd pone anche alcune domande all’amministrazione: “si tratta di una vera apertura? Vuol dire che tutti i collaudi sono stati eseguiti? Quando? E perché non ne è stata data notizia con enfasi come in uso al Sindaco Biondi? Come mai tutto questo tempo, dove e perché si è arenata la burocrazia? Riteniamo che dieci passi restituiti dopo 1610 giorni, richiamino delle risposte da parte d'amministrazione.”