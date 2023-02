Gran Sasso, guasto alla funivia risolto in tempi brevi e in sicurezza

Uno stop di circa due ore questa mattina per la funivia del Gran Sasso, a causa di un guasto prontamente individuato e risolto dai tecnici del centro turistico. Al momento del guasto nessuno si trovava all'interno della cabina.



“Si tratta di un guasto prevedibile, meccanico. Infondo sono macchine, abbiamo sostituito un pezzo, ma siamo sempre stati in sicurezza. Abbiamo evitato di fare esercizio per due ore, ma poi le persone sono tornate, oggi era una bellissima giornata” racconta Dino Pignatelli, amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso.



A commentare l’accaduto anche Luigi Faccia, consigliere comunale delegato alla montagna: “Un test validissimo, ha dimostrato che la stazione fa manutenzione sempre. Ha funzionato tutto alla perfezione e con prontezza. Bisogna dire anche che era già stato avvisato il Sindaco, quindi erano allertati tutti, Vigili del Fuoco e Protezione Civile”



Luigi Faccia è inoltre intervenuto sulla polemica riguardo la mancanza di navette che collegano Piazzale Simoncelli alla base della funivia nei giorni feriali: “anche questo problema si sta affrontando. Ho comunicato la cosa ai responsabili, per sabato e domenica è sicuro quindi domani e dopodomani ci sarà sicuramente e adesso bisogna vedere anche con il carnevale. Secondo me si andrà sulla scelta della navetta tutti i giorni.”