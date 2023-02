Donna ricoverata per overdose da stupefacente

Le cede una dose di droga, lei si sente male e si accascia a terra. Poteva avere conseguenze più gravi la donna ricoverata al San Salvatore in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, se non fossero intervenuti in maniera tempestiva i Carabinieri e gli operatori del 118 in suo soccorso. La donna è in coma per overdose. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nella zona di Paganica, alle porte del Capoluogo di Regione.

La donna è stata ritrovata priva di sensi, riversa sul pavimento di casa sua. L’allarme è stato lanciato da un parente della donna. In questo modo, gli uomini del 118, sono riusciti a rianimarla e stabilizzarla e a trasferirla immediatamente in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma, come abbiamo già detto, non in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno provato a ricostruire quanto accaduto, cercando di individuare come la malcapitata si fosse procurata la dose di droga che le ha provocato il malessere. In poche mosse sarebbe stato individuato il presunto spacciatore, subito raggiunto a casa sua dove è scattata immediatamente la perquisizione personale e domiciliare. Nel corso delle indagini, i Carabinieri, hanno ritrovato altri importanti elementi che rappresenterebbero la prova che un 50enne del posto avrebbe ceduto la sostanza stupefacente alla donna e per questo è stato arrestato con l’ipotesi di spaccio di stupefacenti e lesioni.

L’uomo adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà dinanzi il GIP del Tribunale dell’Aquila.