Incidente mortale sull'ex superstrada del Liri. Le vittime due giovani

Si è verificato questa mattina un incidente mortale sull’ex superstrada del Liri.

Il sinistro ha coinvolto un’auto e un furgone ed ha provocato la morte di due giovani di 27 e 40 anni, i quali viaggiavano all’interno dell’auto, mentre all’interno del furgone erano presenti un uomo e una donna, rimasti gravemente feriti a causa dello scontro.

L’impatto violentissimo si è verificato al chilometro 40 della statale, nei pressi dell’uscita di Balsorano.

Le due vittime, Massimo ed Emanuele Nicoletti erano fratelli.

I due feriti sono stati immediatamente trasportati all’interno dell’ospedale di Sora.

Il comando dei Carabinieri di Sora si sta occupando di gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La nostra redazione ha contattato il Comando dei Carabinieri di Sora e quello di Frosinone, non ci sono particolari aggiornamenti e le forze dell’ordine hanno dichiarato che non rilasceranno di chiarazioni per il momento.