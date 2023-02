I Carabinieri negli uffici amministrativi della Asl1 per acquisire documentazione

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Aquila, hanno fatto visita questa mattina negli uffici amministrativi dell’Asl 1 di L’Aquila-Avezzano-Sulmona notificando “un ordine di esibizione di atti e documenti”.

I militari, supportati anche dalle stazioni territoriali dell’Arma, sono intervenuti in merito all’inchiesta recentemente avviata e coordinata dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, che ha come obiettivo quello di far luce su alcune procedure amministrative adottate dall’azienda sanitaria per la fornitura di strumentazione necessaria al funzionamento dei presidi medici di pubblica utilità presenti sul territorio aquilano.

Durante le operazioni, collaborativo è stato l’apporto dell’ente sanitario che ha messo in condizione il personale operante di acquisire elementi utili ai fini delle investigazioni mosse nell’attuale fase delle indagini preliminari.

Gli accertamenti, anche all’esito delle acquisizioni ottenute, continueranno secondo le direttive della Procura della Repubblica di L’Aquila, e volgeranno a chiarire ogni aspetto della vicenda esaminata anche in relazione a possibili irregolarità circa la gestione di procedimenti a evidenza pubblica.