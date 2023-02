Magliano de' Marsi, operai in sciopero davanti i cancelli dell'azienda

Le operaie e gli operai di ASSUT EUROPE e ERGON SUTRAMED, a Magliano de' Marsi, nonostante la temperatura polare, hanno aderito in massa allo sciopero con presidio davanti ai cancelli proclamato per la giornata di ieri 7 febbraio 2023 da FIOM-CGIL, UIL-UILM e RSU ASSUT e che ha visto la partecipazione anche di FIM-CISL.



Per la prima volta nella storia di ASSUT e ERGON le lavoratrici e i lavoratori hanno scelto di incrociare le braccia e bloccare le produzioni, decisi ad affermare i loro diritti e la loro dignità.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ennesima provocazione messa in campo dalla direzione aziendale che ha pensato di gestire una propria inefficienza facendo ricorso alle ferie dei dipendenti.



Le lavoratrici e i lavoratori di ASSUT e ERGON hanno voluto lanciare un segnale forte "per dire basta all'arroganza di un'azienda sempre più sorda di fronte alle loro legittime richieste e incurante dei loro bisogni"



Tocca ora all'azienda muovere un passo e dimostrare quanto contano per lei quelle lavoratrici e quei lavoratori che da quasi 30 anni contribuiscono con il loro lavoro, le loro capacità e la loro esperienza al successo di ASSUT EUROPE e ERGON SUTRAMED.