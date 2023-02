San Vittorino: una struttura prende fuoco vicino ad un'abitazione. Non ci sono feriti

Nel primo pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio, di è sviluppato un incendio presso la frazione di San Vittorino, nella zona ovest della città dell’Aquila.

La struttura all’interno della quale hanno preso a divampare le fiamme si trova vicino ad un’abitazione. Nonostante ciò non ci sono stati feriti.

Ancora non sono chiare le cause dell’incendio, ma sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco del comando provinciale dell’Aquila e la Polizia di Stato e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica.