Rinvenuto quadro trafugato nel '93, riconsegnato a Sulmona

Grazie al lavoro dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze e di L’Aquila è stato rinvenuto e riconsegnato alla comunità di Sulmona il dipinto posto in vendita da una Casa d’Aste del Centro Italia con il titolo “La Pentecoste”.

Il dipinto era stato trafugato nell’agosto del 1993 dalla Chiesa di Santa Maria della Tomba a Sulmona. L’opera, come abbiamo scritto precedentemente, dopo il furto è stata venduta con il titolo “La Pentecoste”, ma in realtà non rappresenta affatto questo episodio biblico, infatti nasce come porzione inferiore di un dipinto raffigurante, nella sua interezza, “La Trasfigurazione”.

Il dipinto olio su tela del XVII secolo è tornato, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, al suo posto.