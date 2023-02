Aperte le domande per l'assegnazione alloggi progetto CASE e MAP

Fino al prossimo 11 marzo è possibile presentare le domande di assegnazione degli alloggi del progetto CASE e MAP.



Lo prevedono i due avvisi pubblici redatti dal Settore Politiche per il benessere della persona, in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Giunta comunale con le delibere n. 43 e 44/2023, pubblicati all’albo pretorio comunale e nella homepage del sito istituzionale.



Il primo avviso riguarda l’assegnazione temporanea di 40 moduli abitativi provvisori ed è rivolto a nuclei familiari già costituiti, in condizioni di fragilità sociale, con un numero di componenti fino a sei e con reddito ISEE fino a 10mila euro.

È possibile scaricare il modello di domanda e consultare il bando al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_481537_0_3.html



Il secondo avviso, invece, prevede l’assegnazione temporanea di 10 alloggi antisismici a persone separate o divorziate, in possesso di formale provvedimento di separazione o di divorzio, con figli anche in affidamento congiunto, nonché componenti di coppie di fatto separati con figli, con reddito complessivo compreso tra 12mila e 35mila euro.

Il bando e il modello di domanda sono pubblicati a questo link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_481536_0_3.html