Sicurezza in montagna: Protezione civile dona due kit per il controllo del manto nevoso ai Carabinieri

Prosegue l’impegno della Regione Abruzzo nella campagna di mitigazione del rischio valanghivo e di sensibilizzazione sui pericoli in ambiente montano. Questa mattina nella sede dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, all’Aquila, il direttore Mauro Casinghini ha consegnato al Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise”, nelle mani del generale Giampiero Costantini, due kit di attrezzature tecnologiche per le attività di controllo del manto nevoso.

In particolare si tratta di due sonde penetrometriche digitali da neve che saranno un utile supporto a disposizione dei Carabinieri Forestale nelle loro attività di previsione del pericolo valanghe, così come disciplinato nella convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali per l'impiego delle unità Carabinieri Forestale. Lo “Snow Scope”, prodotta nel USA, è un penetrometro digitale da neve molto leggero (280 gr.) che consente una rapida lettura del profilo della neve a terra, misurandone profondità e resistenza meccanica ai vari strati: dati utili per valutare la stabilità del manto nevoso e la possibilità di distacco valanghe.

Non sostituisce la strumentazione classica utilizzata, ma la integra consentendo di raccogliere ordini di grandezza in più punti con maggiore velocità di raccolta rispetto ai metodi tradizionali. I dati rilevabili mediante una apposita App collegata al cellulare, possono essere geolocalizzati e condivisibili con altri utenti e con la rete web.