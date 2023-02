Temperature basse in Abruzzo, -19,7 ai Piani di Pezza

E' tornato il gelo in Abruzzo dove la rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' ha registrato -19.7° C in localita' Piani di Pezza a 1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo, -15.2° a Campo Felice a 1.538 metri di quota -12.2° C sull'Altopiano delle Cinque Miglia a 1.250 metri di quota, -11.3° a Pescocostanzo a 1.260 metri di quota, -10.7° al Rifugio Fioretti a 1.503 metri di quota, -10.3° C a Rocca di Mezzo a 1.280 metri di quota, -8° all'Aquila nella frazione di Monticchio a 585 metri di quota, -7.8° C a Santo Stefano di Sessanio a 1.220 metri di quota e - 7.6° a Navelli a 723 metri di quota.