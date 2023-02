Come riportato sul quotidiano La Repubblica, i pubblici ministeri del pool di Palermo che hanno coordinato la cattura di Matteo Messina Denaro sono in viaggio per il carcere dell'Aquila, dove è detenuto l'ex superlatitante di Castelvetrano (Trapani).

Non sono note, al momento, le ragioni dello spostamento dal capoluogo siciliano del procuratore capo, Maurizio De Lucia, e dell'aggiunto Paolo Guido, che dovrebbero interrogare il capomafia.