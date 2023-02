L'Aquila, modifiche alla viabilità urbana per lavori

Il Comando di Polizia municipale dell'Aquila rende noto che, fino a mercoledì 15 febbraio, la viabilità urbana subirà alcune modifiche, al fine di consentire la realizzazione di allacci idrici e fognari.

In particolare, dalle 8:00 alle 18:00, è interdetto il traffico veicolare e istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, zona rimozione, in via delle Bone Novelle, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Piscignola e via Baldassarre Nardis, via Celestino V, a partire dall'incrocio di vico Picenze e costa Picenze.

L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio comunale a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_482157_0_2.html