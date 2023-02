Firmato protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Guardia di Finanza

Firmato l’accordo collaborativo e protocollo d'Intesa tra la regione Abruzzo ed il comando regionale della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi nell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche connesse al PNRR.



“La guardia di finanza non deve inseguire gli amministratori e non deve esserci reciproca diffidenza, la collaborazione deve essere piena e totale questo protocollo sancisce questo principio, dobbiamo noi avvisare la Guardia di Finanza quando sentiamo puzza di bruciato e la Guardia di Finanza che deve rimettersi sull’avviso quando capisce che ci sono tentativi di infiltrazione nello scambio di informazioni e nella formazione anche professionale degli operatori e poi il segreto del mettere insieme pezzi dello Stato contro la criminalità” dichiara il presidente regionale Marco Marsilio.



“Sinergia importante del resto da seguito a delle sinergie già avviate in precedenza con la Regione Abruzzo in tema di formazione, questa è un'iniziativa che ha una componente molto operativa da uno scambio di informazioni nel settore di tutti i fondi che attengono la spesa pubblica, che consentono alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti mirati al fine che questi finanziamenti arrivino a buon fine come del resto è intendimento della Regione Abruzzo, blindare i finanziamenti da infiltrazioni criminali perché il rischio è questo arriveranno tanti finanziamenti, anche finanziamenti per ricostruzione ad esempio, la Guardia di Finanza vigila per prevenire e reprimere infiltrazione criminali nell'utilizzo di questi fondi” aggiunge il Comandante regionale della Guardia di Finanza Gianluigi D’Alfonso.