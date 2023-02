Giornata di Raccolta del Farmaco: donate 3200 confezioni

Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco (svoltasi dal 7 al 13 febbraio 2023) nella nostra Provincia sono state raccolte oltre 3.200 confezioni di farmaci, di cui 2.270 circa solo nel Capoluogo, per un controvalore complessivo di euro 22.878 (15.000 euro il valore dei farmaci raccolti a L’Aquila).

Con questi medicinali saranno assiste persone e famiglie indigenti grazie all’opera che viene svolta dagli Enti del territorio convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus: CRI-Comitato L’Aquila, Fraterna Tau, Caritas e Istituto Buon Samaritano.

Nel nostro territorio, la realizzazione della Giornata è stata possibile grazie al supporto di numerosi volontari che hanno animato la raccolta che ha confermato nei numeri, nonostante le crescenti difficoltà economiche di tante persone e famiglie, la sensibilità e la generosità dei nostri concittadini.

“Tantissime persone hanno dato il proprio contributo a seconda delle proprie possibilità. Diverse persone si sono presentate nelle farmacie solamente per poter effettuare la donazione, senza necessariamente avere il bisogno di acquistare per sé.” Così Marco Gentile - delegato del Banco Farmaceutico Onlus per la Provincia dell’Aquila”.

“Il bilancio dell’iniziativa è l’occasione per ringraziare tutti coloro che donando, hanno dimostrato ancora una volta grande generosità e senso di comunità. Ringraziamo gli Enti caritatevoli, i volontari, i farmacisti per aver risposto attivamente a questo grande gesto di solidarietà e i media che sempre seguono e promuovono con attenzione la raccolta” conclude Alessandra Santangelo – Amministratore Unico dell’Afm Spa.